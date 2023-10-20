لوبان تدخل على خط أزمة اتهام بنزيما بالارتباط بجماعة "الإخوان المسلمين"

وصفت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان اتهام وزير الداخلية جيرالد دارمانين كريم بنزيما بعلاقته مع "الإخوان المسلمين" بأنه تضليل متهمة اللاعب بـ"مجاملة الأصوليين الإسلاميين".

وقالت لوبان لقناة "أر أم سي" المحلية: "اتهام السيد بنزيما الذي لم يعد يعيش حتى في فرنسا، من قبل وزير الداخلية، هو تضليل، فيما نواجه راهنا مشكلات كبرى".

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وتابعت لوبان التي خسرت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2017 و2022 أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون "يأخذ على السيد بنزيما قربه من الإخوان المسلمين. لكنني لم أسمع السيد دارمانين قط يطلب حظر جماعة الإخوان المسلمين، لأنك قبل أن تتهم شخصا بمشاركة أيديولوجية ما، يتعين على المرء التعبير عن هذه الأيديولوجية"، مضيفة "طالبت بقانون لمواجهة الأيديولوجيات الإسلامية".

وفي الوقت عينه، اتهمت لوبان نجم ريال مدريد الأسبق واتحاد جدة السعودي الحالي بـ"مجاملة الإسلام المتطرف والذي يسميه البعض أصولية إسلامية".

وأصرت على ذلك "هذا أمر بديهي"، دون شرح المزيد.

وكان دارمانين اتهم مهاجم المنتخب الفرنسي السابق والحاصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022، بالارتباط بجماعة "الإخوان المسلمين" بعد أن نشر اللاعب صاحب الأصول الجزائرية الأحد الماضي على موقع "إكس" رسالة دعم لسكان غزة، ضحايا "القصف الظالم" الذي نفذته إسرائيل، حسب قوله.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

وقال بنزيما "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذي يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثن النساء ولا الأطفال".

وأوضح وزير الداخلية أنه يمكن تفسير هذا الموقف بعلاقات بنزيما بجماعة "الإخوان المسلمين"، وهي منظمة إسلامية ولدت في مصر حيث تعتبر "إرهابية".

ولم يتفاعل بنزيما بشكل مباشر مع اتهام دارمانين لكنه ترك محاميه أوغ فيجييه يتولى المهمة.

ورد فيجييه أمس الخميس على إذاعة "أر إم سي"، مهددا بتقديم شكوى ضد الوزير: "كريم بنزيما ليس له أي علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين لا من قريب ولا من بعيد".

المصدر: أ ف ب