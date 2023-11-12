التهديدات الإيرانية على جدول أعمال الرئيسين الأميركي والصيني
Legion-Media
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قال مستشار الرئيس الأمريكي جيك ساليفان إن التهديدات التي تشكلها إيران، بما في ذلك برنامجها النووي، ستكون موضوع نقاش بين الزعيمين الأمريكي والصيني في القمة المقبلة في سان فرانسيسكو.
من المقرر عقد اجتماع بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ الأربعاء في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية.
وقال ساليفان في مقابلة مع شبكة إن بي سي: "من المؤكد أن قضية البرنامج النووي الإيراني والتهديد الذي يشكله سيكونان على جدول الأعمال، فضلا عن التهديد الذي تشكله إيران للاستقرار الإقليمي... وللقوات الأمريكية في المنطقة".
المصدر: ريا نوفوستي