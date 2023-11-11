مرشح رئاسي أمريكي يحذر من زوال بلاده في حال واجهت روسيا والصين معا

أكد مرشح الرئاسة الأمريكية فيفيك راماسوامي أن على بلاده تجنب المواجهة مع روسيا والصين لاسيما في ظل الصواريخ الروسية فرط الصوتية، لأن هذا الصدام قد يزيل الولايات المتحدة عن الوجود.

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وقال راماسوامي عبر "PBD Podcast": "إذا كانت روسيا والصين في تحالف عسكري واحد وتورطنا في حرب عالمية ثالثة فمن الممكن أن تمحى الولايات المتحدة التي نعرفها اليوم عن الوجود.. لدى روسيا والصين قوات جوية وفضائية خطيرة ولا توجد لدينا أي إمكانيات دفاعية وهجومية جدية في الفضاء".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ضعيفة اليوم اقتصاديا وعسكريا، وقال: "بلادنا في أكثر وضع ضعفا منذ سنوات.. لا يمكن اعتراض الصواريخ الروسية فرط الصوتية بأنظمة الدفاع الجوي القديمة".

المصدر: نوفوستي