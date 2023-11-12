"وول ستريت جورنال": أوكرانيا أمام مرحلة صعبة

رجّحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن تكون المرحلة المقبلة من النزاع صعبة بالنسبة لأوكرانيا حيث ضاعفت روسيا إنتاج الأسلحة والذخائر، ووضعت اقتصادها على سكة المواجهة طويلة الأمد.

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وأضافت: "تبدو المرحلة القادمة من المعارك أكثر خطورة بالنسبة لأوكرانيا... يعترف مسؤولون أوكرانييون بأن الحرب طويلة الأمد ستنتصر فيها روسيا التي حولت صناعاتها إلى المجرى العسكري".

وأضافت أن موسكو نظمت إنتاج المسيّرات الضاربة والصواريخ والدبابات ولديها احتياطات كبيرة من الأسلحة، في حين تعاني كييف التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الحلفاء الغربيين، من نقص الذخيرة والأسلحة والأفراد في ظل الخسائر الفادحة التي تكبدتها.

وقال قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني في حديث لمجلة "إيكونوميست" مؤخرا، إن الجيش الأوكراني وصل إلى طريق مسدود و"على الأرجح لن يحقق اختراقا عميقا وجميلا".

كما اعترف بأنه فشل في إظهار الوتيرة الرائعة لتقدم القوات التي توقعها الغرب منه وفقا للكتب الدراسية لحلف "الناتو".

المصدر: نوفوستي