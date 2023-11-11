العشرات ينظمون تظاهرة مؤيدة لفلسطين أمام منزل الرئيس الأمريكي في ديلاوير (فيديو)

نظم عشرات المواطنين المؤيدين لفلسطين تظاهرة منددة بالحرب على قطاع غزة، أمام منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية ديلاوير، حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو لوقف إطلاق النار.

ويظهر مقطع فيديو حشد المتظاهرين وهم يسيرون هاتفين "من البحر إلى النهر فلسطين ستكون حرة"، وتجمعوا أمام منزل الرئيس الأمريكي مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وهتفوا "وقف إطلاق نار الآن".

والجدير ذكره، أن هذه ليست المظاهرة الأولى من هذا النوع في الولايات المتحدة، حيث شهدت عدة ولايات أمريكية مظاهرات مؤيدة لفلسطين وداعية لوقف الحرب على قطاع غزة.

كما قام بعض النشطاء بمقاطعة خطاب بايدن وجلسة استماع لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، تشهد معظم العواصم والمدن الأوروبية والعربية مظاهرات أسبوعية دعما للفلسطينيين ومطالبة بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع.

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة، أودت بحياة أكثر من 11 ألف مواطن، وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 27 ألف مواطن آخر.

وصعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.

وبسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس، خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة، بعد انقطاع الأكسجين إثر توقف المولد الكهربائي الأخير عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه ونقص الوقود.

المصدر: RT