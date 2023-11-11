أمين عام "الناتو" السابق يقترح قبول أوكرانيا في الحلف من دون الأراضي التي عادت إلى روسيا

صرح الأمين العام السابق لحلف "الناتو" أندرس فوغ راسموسن، بأنه من الضروري دعوة أوكرانيا لتصبح عضوا في الحلف، ولكن فقط داخل الحدود التي تسيطر عليها كييف.

وأضاف السياسي الدنماركي: "حان الوقت لاتخاذ الخطوة التالية بدعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. نحن بحاجة إلى هيكل أمني أوروبي جديد يضع أوكرانيا في قلب حلف شمال الأطلسي".

وأشار إلى أن "حزمة الضمانات المنصوص عليها في المادة 5 (من معاهدة حلف شمال الأطلسي) سوف تردع روسيا عن شن هجمات على الأراضي الأوكرانية التي ستكون موجودة في الناتو، وسوف تعطي أوكرانيا الأريحية لإرسال القوات إلى خط المواجهة".

ووفقا له، سيتعين على الحلف أيضا "إرسال إشارة واضحة إلى روسيا" مفادها أن أي انتهاك لحدود "الناتو" الجديدة سيقابل برد صارم من أعضائه.

وأضاف راسموسن، أن هذا سيكون مشابها إلى حد ما لإقامة منطقة حظر جوي فوق الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن اقتراحه لن يساهم في تجميد النزاع ولن يجبر أوكرانيا على التخلي عن الأراضي التي حررتها روسيا.

وتشير صحيفة "غارديان" البريطانية التي نقلت كلام الأمين العام السابق، إلى أن راسموسن ومدير مكتب رئيس أوكرانيا أندريه يرماك شاركا العام الماضي في وضع ضمانات أمنية لأوكرانيا، كما أعدا مقترحات أوكرانية عشية قمة "الناتو" في يوليو الماضي بمدينة فيلنيوس، حيث لم تتلق أوكرانيا أبدا دعوة لتصبح عضوا في التحالف.

المصدر: RT