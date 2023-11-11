وزيرة الخارجية الألمانية: سنخصص 38 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية للفلسطينيين

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال محادثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن برلين ستخصص مبلغا إضافيا قدره 38 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفلسطينيين.

ونقلت الوكالة الألمانية للأنباء عن الوزيرة قولها: "كل حياة لها نفس القدر من القيمة. كل شخص في إسرائيل وكل شخص في فلسطين له الحق في العيش في سلام وأمن"، مضيفة "ستقدم ألمانيا في عام 2023 أكثر من 160 مليون يورو كمساعدات للأراضي الفلسطينية".

ودعت بيربوك إلى تطبيق هدن إنسانية في قطاع غزة، وتوسيعها. بالإضافة إلى ذلك، أشارت وزيرة الخارجية إلى الحاجة إلى توفير الإمدادات دون انقطاع للمرافق الصحية في غزة.

ومن الجدير ذكره أن وزيرة الخارجية الألمانية تعتزم مساء اليوم السبت، القيام بزيارة تل أبيب والاجتماع بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

وفي وقت سابق، قارنت بيربوك، الوضع في قطاع غزة بالمشكلة الهندسية المستحيلة المتمثلة في تربيع الدائرة، وأشارت إلى أن من الضروري في الوقت نفسه مكافحة الإرهاب، وحماية السكان المدنيين في المنطقة.

المصدر: RT