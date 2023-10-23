بيربوك تشبه الوضع في قطاع غزة بمشكلة تربيع الدائرة

قارنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الوضع في قطاع غزة بالمشكلة الهندسية المستحيلة المتمثلة في تربيع الدائرة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه من الضروري في الوقت نفسه مكافحة الإرهاب، وحماية السكان المدنيين في المنطقة.

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وأضافت بيربوك قبل اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "الحرب ضد الإرهاب، التي جلبت الكثير من المعاناة للناس في قطاع غزة وكذلك لإسرائيل، أمر في غاية الأهمية، ولكن في الوقت نفسه يجب القيام بكل شيء للحد من المعاناة الهائلة لمليوني شخص في قطاع غزة. الأمر يشبه تربيع الدائرة، لكن علينا أن نقوم بتربيع الدائرة معا".

مسألة تربيع الدائرة هي مسألة طرحت من قبل علماء الرياضيات الإغريق. تطرح المسألة تحدي إنشاء مربع له مساحة مساوية لمساحة دائرة معطاة باستخدام عدد منته من إنشاءات الفرجار والمسطرة.

تمت برهنة استحالة هذا الإنشاء في عام 1882 على اعتبار أن العدد pi هو عدد متسام أي أنه ليس جذر أي متعدد حدود له معاملات كسرية.

في يوم 7 أكتوبر، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي