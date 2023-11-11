ألمانيا تدرس مضاعفة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا السنة المقبلة

يعتزم الائتلاف الحاكم في ألمانيا مضاعفة حجم المساعدات العسكرية المقررة لأوكرانيا في العام المقبل، من 4 إلى 8 مليارات يورو.

وذكرت صحيفة "بيلد" يوم السبت، أن "ألمانيا ستعمل على مضاعفة المساعدات العسكرية لأوكرانيا للعام المقبل. فبدلا من 4 مليارات يورو، أصبحت الآن 8 مليارات يورو! وقد تم الاتفاق على ذلك هذا الأسبوع".

وأفادت الصحيفة نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع الألمانية إن "لجنة الميزانية ستتخذ القرار الرسمي الأسبوع بشأن مبلغ إضافي قدره 4 مليارات دولار".

وفي وقت سابق صرح رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، بأن الشركة الحكومية الأوكرانية "أوكروبورونبروم" وشركة الدفاع الألمانية "راينميتال" قامتا بإنشاء مصنع مشترك في أوكرانيا.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأكدت أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لن يساعد على التوصل إلى حل للأزمة ويزيد من خطر خروج الصراع عن السيطرة.

المصدر: نوفوستي