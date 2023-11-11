حزب الله وإسرائيل يتبادلان القصف بالمدفعية والصواريخ

استهدف قصف إسرائيلي اليوم السبت عددا من البلدات اللبنانية، كما شهدت المنطقة تحليقا كثيفا للطيران الاستطلاعي، واستهدف حزب الله موقع رادار إسرائيلي في مرتفعات شبعا

وقد قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات الجبين وشيحين ومجدلزون وتلال شوبا ومحيط مزارع شبعا اللبنانية.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي الجبين والزلوطية وخلة النمري في القطاع الغربي.

وقصفت المدفعية الاسرائيلية أيضا أطراف عيتا الشعب في القطاع الاوسط.

كما قصفت كفركلا وتلة العويضة وأطراف حلتا والماري (القطاع الشرقي)

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وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي بشكل مكثف على طول الخط الأزرق.

من جهته استهدف حزب الله موقع رادار إسرائيلي في مرتفعات شبعا (القطاع الشرقي)

وأطلقت صواريخ من لبنان باتجاه موقع المطلة الإسرائيلي في القطاع الشرقي، وسمع دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي للاشتباه بتسلل مسيَّرة.

المصدر: RT