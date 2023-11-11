"كتائب القسام" تعلن إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من غزة.. وصافرات الإنذار تدوي في معظم مناطق النقب

أعلنت "كتائب القسام" قصف بئر السبع برشقة صاروخية "ردا على المجازر بحق المدنيين".

وأفادت مراسلة RT بسماع دويّ صافرات الإنذار في بئر السبع ومعظم مناطق صحراء النقب وتحديدا في شقيب السلام وأبو تلول.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف لقطاع غزة، وأعربت العديد من الدول والمؤسسات الدولية عن مخاوفها من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة "ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى أكثر من 11 ألف شخص شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألفا آخرين"، فيما قُتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

يتبع..