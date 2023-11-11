بيونغ يانغ تندد بتحذيرات بلينكن من تقاربها مع موسكو

دانت بيونغ يانع تحذيرات وزير الخارجية الأمريكي لها من التقارب مع موسكو، وأكدت أن هذه التحذيرات لا تؤدي سوى إلى تفاقم التوتر السياسي والعسكري الخطير في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "غير مسؤولة واستفزازية ولا تؤدي سوى إلى زيادة التوترات السياسية والعسكرية الخطيرة في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة".

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وأضافت: "يجب على الولايات المتحدة أن تعتاد على الواقع الجديد للعلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا".

وخلال زيارة لسيئول هذا الأسبوع، قال بلينكن إنه قلق بشأن "التعاون العسكري المتزايد والخطير بين كوريا الشمالية وروسيا"، ودعا بكين الحليف الرئيس لبيونغ يانغ إلى استخدام نفوذها لمنع تجارب عسكرية خطيرة.

المصدر: أ ف ب