 
مباشر
عاجل
قصف مدفعي إسرائيلي مكثف في محيط مستشفى الشفاء بغزة

"دير شبيغل": تقارير تتهم قراصنة مقربين من روسيا بشن هجمات سيبرانية على منشآت حيوية ألمانية

أخبار العالم

Globallookpress
سفن البحرية الألمانية تدعي وقوعها ضحية هجوم سيبراني في عيد الفصح 2023
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/weal

زعمت تقارير ألمانية أن مجموعة قرصنة تدعى NoName057(16) مسؤولة عن عدد من الهجمات السيبرانية في ألمانيا، مدعية أن مجموعة القرصنة "موالية لروسيا".

وذكرت تقارير أن المراكز المستهدفة شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان".

وذكرت التقارير التي تحدثت عنها صحيفة "دير شبيغل" أن مجموعة المتسللين تشن هجمات إلكترونية ضد البلدان التي تدعم أوكرانيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن NoName057(16)  متخصصة في هجمات  DDoS. ويشار إلى أن هذه الهجمات هي عبارة عن طريقة لإيقاف المواقع عن العمل من خلال إرسال طلبات متعددة لتجاوز قدرة الشبكة على تلبيتها.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: تعرض أجهزة حكومية في ألمانيا لهجوم سيبراني
وسائل إعلام: تعرض أجهزة حكومية في ألمانيا لهجوم سيبراني

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد وجّهت تحذيراتها إلى وزارة الدفاع محذّرة إياها من اشتداد التهديد بوقوع هجمات سيبرانية على موارد تابعة لوزارة الدفاع، وذلك بحسبما تشير إليه الصحيفة نقلا عن تقرير سرّي صادر عن وزارة الداخلية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الموقع الإلكتروني التابع لخطوط السكك الحديدة الألمانية، شركة Deutsche Bahn  لم يكن متاحا للخدمة خلال فترات زمنية قصيرة من الوقت في العديد من المناسبات".

من جهتها، ذكرت شركة Sekoia الخاصة المتخصصة في الأمن السيبراني أن أحد الأهداف الأكثر شيوعا لهجمات NoName057(16) كان الموقع الإلكتروني الشخصي لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

وتضيف مزاعم "دير شبيغل" أن المجموعة، بالإضافة إلى ذلك، تهدّد بشن هجمات ضد البنوك الألمانية والسلطات الإقليمية.

بدورها، نفت السلطات الروسية مرارا وتكرارا تورطها في الهجمات السيبرانية وأنشطة القرصنة، وأعربت عن استعدادها للتعاون على مكافحة المتسللين وإجراء حوار حول الأمن السيبراني.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا