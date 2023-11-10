"دير شبيغل": تقارير تتهم قراصنة مقربين من روسيا بشن هجمات سيبرانية على منشآت حيوية ألمانية

زعمت تقارير ألمانية أن مجموعة قرصنة تدعى NoName057(16) مسؤولة عن عدد من الهجمات السيبرانية في ألمانيا، مدعية أن مجموعة القرصنة "موالية لروسيا".

وذكرت تقارير أن المراكز المستهدفة شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان".

وذكرت التقارير التي تحدثت عنها صحيفة "دير شبيغل" أن مجموعة المتسللين تشن هجمات إلكترونية ضد البلدان التي تدعم أوكرانيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن NoName057(16) متخصصة في هجمات DDoS. ويشار إلى أن هذه الهجمات هي عبارة عن طريقة لإيقاف المواقع عن العمل من خلال إرسال طلبات متعددة لتجاوز قدرة الشبكة على تلبيتها.

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وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد وجّهت تحذيراتها إلى وزارة الدفاع محذّرة إياها من اشتداد التهديد بوقوع هجمات سيبرانية على موارد تابعة لوزارة الدفاع، وذلك بحسبما تشير إليه الصحيفة نقلا عن تقرير سرّي صادر عن وزارة الداخلية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الموقع الإلكتروني التابع لخطوط السكك الحديدة الألمانية، شركة Deutsche Bahn لم يكن متاحا للخدمة خلال فترات زمنية قصيرة من الوقت في العديد من المناسبات".

من جهتها، ذكرت شركة Sekoia الخاصة المتخصصة في الأمن السيبراني أن أحد الأهداف الأكثر شيوعا لهجمات NoName057(16) كان الموقع الإلكتروني الشخصي لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

وتضيف مزاعم "دير شبيغل" أن المجموعة، بالإضافة إلى ذلك، تهدّد بشن هجمات ضد البنوك الألمانية والسلطات الإقليمية.

بدورها، نفت السلطات الروسية مرارا وتكرارا تورطها في الهجمات السيبرانية وأنشطة القرصنة، وأعربت عن استعدادها للتعاون على مكافحة المتسللين وإجراء حوار حول الأمن السيبراني.

المصدر: نوفوستي