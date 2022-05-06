وسائل إعلام: تعرض أجهزة حكومية في ألمانيا لهجوم سيبراني

أفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية بأن بعض الأجهزة الحكومية في البلاد تعرضت لهجوم سيبراني مطلع الأسبوع الجاري.

وحسب تقرير للمجلة، فإن الهجوم استهدف مواقع الشرطة الاتحادية الألمانية وقسم القضايا الجنائية والبوندستاغ، والموقع التابع للحزب الاشتراكي الديمقراطي والخاص بالمستشار أولاف شولتز.

وأكد المتحدث باسم البوندستاغ عدم وقوع أي أضرار نتيجة الهجوم، فيما تحدثت بعض الأجهزة الأخرى عن حالات عمل مواقعها ببطء.

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وأفادت "دير شبيغل" بأن الهجوم نفذته جماعة الهاكرز "Killnet" التي يزعم أنها على صلة بروسيا.

وأشارت المجلة إلى أن هذه الجماعة كانت تقف وراء الهجمات السيبرانية على مصرف KfW الألماني الكبير ومطاري بريمن وهامبورغ في أوائل أبريل الماضي.

المصدر: تاس