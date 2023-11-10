اليابان تأسف على انسحاب روسيا من اتفاق تفكيك الأسلحة النووية

أعرب سكرتير مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، عن أسف اليابان على إعلان موسكو انسحابها من اتفاق تفكيكها الأسلحة النووية المنزوعة، المبرم بين روسيا واليابان سنة 1993.

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وقال ماتسونو: "من المؤسف أن هذا القرار تم اتخاذه دون إخطار مسبق لليابان وتم إعلانه من جانب واحد".

وأعلنت الخارجية الروسية أمس الخميس ودون إخطار مسبق لطوكيو، فسخ موسكو اتفاق تفكيك روسيا الأسلحة النووية التي نزعتها في الشرق الأقصى الروسي على الحدود مع اليابان، المبرم سنة 1993.

وأكدت الخارجية الروسية أكثر من مرة أن طوكيو تتبع نهجا عدائيا صريحا تجاه روسيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرة إلى العقوبات اليابانية ضد روسيا ونقل الأسلحة لكييف وإثارة مشاعر الروسوفوبيا في المجتمع الياباني ونمو النشاط العسكري لليابان والولايات المتحدة وحلف الناتو بالقرب من حدود روسيا في الشرق الأقصى.

وأكدت الوزارة أن الجانب الروسي لا يرى في مثل هذه الظروف أي إمكانية لمواصلة الحوار مع طوكيو حول إعداد معاهدة السلام بين البلدين، محذرة من الرد الحاسم على الخطوات العدوانية من جانب اليابان.



المصدر: نوفوستي