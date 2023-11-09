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قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا أوكرانيا قبالة سواحل شبه جزيرة القرم

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قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا أوكرانيا قبالة سواحل شبه جزيرة القرم
Legion-Media
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صاروخا أوكرانيا من طراز "نبتون" المضاد للسفن قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وأفادت وزارة الدفاع: "في مساء التاسع من نوفمبر هذا العام، تم إحباط هجوم صاروخي من قبل قوات كييف باستخدام صاروخ نبتون المضاد للسفن ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية.  

وقد تم اكتشاف الصاروخ الأوكراني بواسطة منظومات الرصد، وتدميره بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم".

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المصدر: ريا نوفوستي

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