الدفاع الروسية تعلن مواصلة مهامها في مكافحة الإرهاب وضمان الأمن في سوريا

أكدت وزارة الدفاع الروسية مواصلة قواتها مكافحة الإرهاب وضمان الأمن في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية الروسية للمدنيين وإعادة النازحين إلى البلدات المحررة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "يساعد الجيش الروسي في ضمان الأمن والقضاء على الإرهابيين ومراقبة الامتثال لوقف إطلاق النار في عدد من المناطق السورية".

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كما تواصل الفرق الطبية العسكرية المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية تقديم المساعدة الطبية والعلاج للمرضى.

ويواصل المركز الروسي للمصالحة في سوريا تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للمدنيين في سوريا، وتنظيم عودة اللاجئين إلى المدن والبلدات السورية المحررة من الإرهابيين.

المصدر: الدفاع الروسية