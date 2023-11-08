الصين تعبر عن قلقها إزاء القصف الأوكراني لدونيتسك

أعربت الصين أمام مجلس الأمن الدولي عن قلقها إزاء قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك.

وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، إن "الضربة الصاروخية على منطقة دونيتسك أمس أسفرت عن الأضرار بالبنية التحتية المدنية وسقوط العشرات من الضحايا والمصابين بين السكان المدنيين".

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وأضاف أن "الصين تشعر بقلق عميق بهذا الشأن. وتعتبر حماية المدنيين خطا أحمر في إطار القانون الإنساني الدولي. ولا يمكن استهداف البنية التحتية المدنية".

وكانت القوات الأوكرانية قد قصفت مدينة دونيتسك بصواريخ، يوم 7 نوفمبر، مما أسفر عن سقوط أكثر من 20 شخصا بين قتيل وجريح، حسب سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية.

وعلى إثر القصف، طلبت روسيا عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول هذا الحادث.

المصدر: نوفوستي