توكاييف: تشكيل عالم متعدد الأقطاب يسير بشكل مؤلم

أكد الرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، أن عملية تشكيل عالم متعدد الأقطاب تسير بشكل مؤلم.

وقال توكاييف: "إننا نشهد انقساما جيوسياسيا غير مسبوق واستقطابا اجتماعيا واقتصاديا".

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وأشار إلى أن هناك اليوم تحولا في السياسة والاقتصاد على المستوى العالمي والإقليمي.

وأكد أنه في ظل هذه الخلفية، هناك قلق على الوجود الآمن للدول والقارات.

وشدد على أن الاجتماعات المنتظمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعكس العلاقات العالية بين البلدين.

المصدر: RT