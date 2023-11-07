بوتين: الشراكة بين روسيا وكازاخستان مميزة وتقوم على مبادئ الاحترام المتبادل

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الشراكة بين روسيا وكازاخستان تتسم بطابع خاص ومميز، وتقوم على مبادئ وحدة الأراضي والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة "كازاخستانسكايا برافدا" والتي نُشرت فحواها على الموقع الإلكتروني للكرملين: "اليوم أصبحت الشراكة بين روسيا وكازاخستان ذات طبيعة مميزة بشكل خاص وتتطور بنشاط، وهي تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل، ووحدة الأراضي والسيادة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وأضاف بوتين أن هناك مجموعة متنوعة من آليات الاتصال بين روسيا وكازاخستان، بينها آليات الاتصال بين إدارتي رئاسة البلدين، ووزارتي الخارجية، ووكالات إنفاذ القانون، وبرلماني البلدين.

وأعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقوم بزيارة رسمية إلى كازاخستان يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لمناقشة القضايا الرئيسية للعلاقات الروسية الكازاخستانية مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.

المصدر: RT