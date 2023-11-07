فرنسا تعرقل مشاركة روسيا في المؤتمر العام لليونيسكو

عرقلت فرنسا مشاركة روسيا في الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر العام لليونيسكو في باريس من خلال عدم إصدار تأشيرات لممثلي الوفد الروسي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "إننا مضطرون إلى لفت الانتباه إلى عدم امتثال فرنسا الصارخ لالتزاماتها فيما يتعلق بإصدار تأشيرات لممثلي روسيا لدخول فرنسا للمشاركة في أعمال الهيئات الإدارية لليونيسكو".

وبحسب الوزارة، لم تتمكن السكرتيرة التنفيذية للجنة الروسية لليونيسكو، تاتيانا دوفغالينكو، من المشاركة في اجتماع اللجان الدولية للدول الأعضاء في اليونسكو.

كما أكدت وزارة الخارجية أن فرنسا تمارس التعسف دون النظر إلى القواعد القانونية الدولية القائمة.

وفي أكتوبر الماضي لم تصدر الولايات المتحدة تأشيرات دخول لممثلين روسيين للمشاركة في المشاورات "الخماسية النووية" في الأمم المتحدة في نيويورك.

المصدر: RT