نجل سوروس يتباحث مع مكتب زيلينسكي بشأن مشاريع بأوكرانيا

أفاد أندريه يرماك رئيس مكتب زيلينسكي بأنه التقى رئيس مؤسسة "المجتمع المفتوح"، نجل الملياردير الأمريكي جورج سوروس، أليكس، وناقش معه جذب الاستثمارات في البنية التحتية بأوكرانيا.

وعقب يرماك على لقائه سوروس، بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، بأن اللقاء "كان مهما مع رجل الأعمال الأمريكي والممول، ورئيس مؤسسة المجتمع المفتوح، ألكسندر سوروس، حيث اتفقنا على إعادة الإعمار وترميم البنى التحتية، فضلا عن تنفيذ مشاريع استثمارية".

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ووفقا له، فقد ناقش الطرفان كذلك احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية، مضيفا أن كييف تستغل كل الفرص لتعزيز الدفاع الجوي.

وكانت مجلة "فورين بوليسي" قد ذكرت في وقت سابق أن مؤسسة "المجتمع المفتوح" التابعة للملياردير الأمريكي جورج سوروس تنقل أنشطتها إلى دول الجنوب العالمي وسط التخلي عن عدد من مجالات العمل في أوروبا، حيث لوحظ أن رئيس الصندوق أليكس سوروس كان، على الأرجح، وراء القرار. ووفقا للمجلة، فقد اشتكت المنظمة منذ فترة طويلة من أن جدول أعمال المؤسسة يشبه "خليطا فوضويا" من أهواء جورج سوروس. والآن يؤثر أليكس على أنشطة المؤسسة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في وقت سابق أن جورج سوروس نقل السيطرة على أمواله إلى ابنه أليكس سوروس.

في روسيا، تم الاعتراف بـ "المجتمع المفتوح" ومؤسسة مساعدة "المجتمع المفتوح" التابع لسوروس كمنظمات غير مرغوب بها منذ عام 2015. وذكر مكتب المدعي العام الروسي أن منظمات سوروس تشكل تهديدا لأسس النظام الدستوري وأمن الدولة في روسيا.

المصدر: نوفوستي