سجال بين القاضي وترامب أثناء محاكمته في قضية تهدد إمبراطوريته العقارية

دار سجال مرات عدة الاثنين بين القاضي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال جلسة محاكمته في قضية احتيال مدنية في نيويورك تهدد إمبراطوريته العقارية.

وقبل عام على انتخابات يأمل أن تعيده إلى البيت الأبيض، أصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق يدلي بشهادته كمتهم أمام المحكمة منذ أكثر من قرن.

إقرأ المزيد

وتفيد "واشنطن بوست" بأن آخر رئيس سابق أدلى بشهادته علنا كمتهم كان ثيودور روزفلت في محاكمة ترتبط بالتشهير عام 1915.

وشهدت الجلسة، سجالات عدة بين ترامب (77 عاما) من جهة والقاضي آرثر إنغورون ومحامي النيابة العامة في نيويورك من جهة أخرى، ما استدعى طلب القاضي منه الاكتفاء بالرد على الأسئلة بنعم أو لا والامتناع عن الخطابات.

وقال القاضي متوجها إلى الجمهوري الأوفر حظا للفوز بالترشح عن حزبه للانتخابات الرئاسية للعام 2024، إن "هذا ليس تجمعا انتخابيا بل قاعة محكمة ".

واتهم ترامب القاضي بأنه "عدائي جدا"، منددا بالمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي رفعت القضية ضده باعتبارها "مأجورة سياسيا".

وقال ترامب "أعتقد أن هذه القضية مخزية"، مضيفا "أنها تدخّل في الانتخابات".

وتوجّه القاضي الذي بدا الغضب واضحا عليه بالحديث إلى أحد محامي الرئيس السابق كريستوفر كايز، قائلا له "اضبط موكلك".

إقرأ المزيد

وسبق أن فرض القاضي إنغورون غرامتين على ترامب الأولى بقيمة 5 آلاف دولار والثانية بقيمة 10 آلاف دولار، لانتهاكه أمر حظر النشر الجزئي المفروض عليه، بعد أن هاجم كاتبة المحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وترامب متهم إلى جانب نجليه دونالد جونيور وإريك ورؤساء تنفيذيين آخرين في "منظمة ترامب"، بتضخيم أصول الشركة بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.

وندد ترامب الذي حضر مرتديا بزة باللون الأزرق الداكن مع ربطة عنق والعلم الأمريكي على ياقته، بما وصفها بـ"محاكمة مجنونة.. وغير منصفة إلى حد كبير" يقف خلفها الديمقراطيون الذين "يلاحقونه من 15 جهة مختلفة".

وفي شهادته التي أدلى بها تحت القسم، رفض ترامب الاتهامات بأن بيانات الشركة بشأن وضعها المالي كانت زائفة، وقال "لم تكن حقا وثائق توليها المصارف الكثير من الاهتمام".

وأضاف أن قيمة "علامة ترامب التجارية" لم تؤخذ في الحسبان أيضا عند تقدير قيمة أصوله العقارية.

وأفاد في رده على كيفن والاس المحامي من مكتب المدعية العامة في نيويورك، "أصبحت رئيسا بفضل علاماتي التجارية".

إقرأ المزيد

وفي دردشة مع مراسلين بعد إدلائه بشهادته، قال ترامب إن القضية "ما كان يجب أن ترفع".

وتابع "الاحتيال متأت من المحكمة"، مضيفا "المحكمة هي من ارتكب الاحتيال في هذه القضية".

وصرحت المدعية العامة جيمس للصحافيين قبل وصول ترامب، بأن الرئيس السابق "أساء بشكل متواصل تقييم أصوله وضخمها"، متجاهلة هجمات ترامب الشخصية ضدها.

وتابعت "الأرقام لا تكذب"، مضيفة "لن أخضع للتنمّر.. لن أخضع لمضايقات.. هذه القضية ستمضي قدما.. العدالة ستسود".

ويمثل ترامب أمام المحكمة بعدما مثل أمامها ابناه دونالد جونيور وإريك الأسبوع الماضي وحمّلا المحاسبين مسؤولية أي أخطاء وردت في بيانات الشركة المالية.

ولا يواجه ترامب ونجلاه خطر السجن، ولكن قد تفرض عليهم غرامات تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار إضافة إلى احتمال إطاحتهم من إدارة الشركة العائلية.

إقرأ المزيد

وحتى قبل المرافعات الافتتاحية، قضى إنغورون بأن مكتب جيمس قدّم "أدلة قاطعة" على أن ترامب بالغ في تقدير أصول المجموعة في الوثائق المالية بمبلغ قدره ما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار بين العامين 2014 و2021، ونتيجة لذلك، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول مثل برج ترامب و40 ناطحة سحاب في مانهاتن.

وبقي هذا الحكم معلقا في انتظار الاستئناف، لكن في حال تأييده وتنفيذه، سيخسر ترامب السيطرة على قسم من إمبراطوريته العقارية.

وتعدّ محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من معارك قانونية عدّة يواجهها ترامب فيما يسعى لاستعادة الرئاسة.

وفي مارس 2024 سيواجه ترامب الذي حوكم مرتين أمام الكونغرس بقصد عزله من السلطة، محاكمة في اتهامات بأنه تآمر لتغيير نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها لصالح الرئيس جو بايدن.

المصدر: أ ف ب