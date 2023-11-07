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الخارجية الروسية: الاتفاقيات مع "الناتو" في مجال الحد من التسلح غير ممكنة الآن

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الخارجية الروسية: الاتفاقيات مع
Globallookpress Vladimir Baranov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه من غير الممكن حاليا إبرام اتفاقيات مع دول "الناتو" في مجال الحد من التسلح.

وقالت الوزارة في بيان: "في هذه المرحلة، من غير الممكن التوصل إلى اتفاقيات معهم في مجال الحد من التسلح".

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وأشارت إلى أن "سلطات الدول الأعضاء في "الناتو" والدول العميلة لهذا الحلف أثبتت بوضوح عدم قدرتها على التفاوض".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تودع معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا دون ندم، وستؤخذ في الاعتبار الخبرة المكتسبة أثناء توقيعها وتنفيذها، الإيجابية والسلبية على حد سواء.

كما وقع الرئيس فلاديمير بوتين الخميس الماضي على قانون تسحب بموجبه روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

المصدر: RT

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