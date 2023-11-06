الدفاع الروسية: تحييد 860 جنديا أوكرانيا خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني على أبرز محاور القتال بلغت نحو 860 فردا خلال اليوم الماضي.

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أفادت بذلك البيانات التي تضمنها التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز تفاصيله:

صد 6 هجمات للعدو على محولر كوبيانسك، بلغت خسائر القوات الأوكرانية هناك ما يصل إلى 135 عسكريا

خسر العدو على محور كراسني ليمان نحو 100 عسكري

صد هجومين على محور دونيتسك، والخسائر الأوكرانية هناك وصلت إلى 220 جنديا

خسرت القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك نحو 115 عسكريا بين قتيل وجريح

صد هجوم في منطقة قرية رابوتينو على محور زابوروجيه، وبلغ مجموع خسائر العدو هناك نحو 160 عسكريا

تم على محور خيرسون إحباط 5 محاولات إنزال للعدو على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وخسر الجيش الأوكراني هناك حوالي 130 فردا بين قتيل وجريح

اعتراض صاروخين من نظام HIMARS وتدمير 23 طائرة بدون طيار أوكرانية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية