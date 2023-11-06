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الدفاع الروسية: تحييد 860 جنديا أوكرانيا خلال يوم

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الدفاع الروسية: تحييد 860 جنديا أوكرانيا خلال يوم
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني على أبرز محاور القتال بلغت نحو 860 فردا خلال اليوم الماضي.

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أفادت بذلك البيانات التي تضمنها التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز تفاصيله:

  • صد 6 هجمات للعدو على محولر كوبيانسك، بلغت خسائر القوات الأوكرانية هناك ما يصل إلى 135 عسكريا
  • خسر العدو على محور كراسني ليمان نحو 100 عسكري
  • صد هجومين على محور دونيتسك، والخسائر الأوكرانية هناك وصلت إلى 220 جنديا
  • خسرت القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك نحو 115 عسكريا بين قتيل وجريح
  • صد هجوم في منطقة قرية رابوتينو على محور زابوروجيه، وبلغ مجموع خسائر العدو هناك نحو 160 عسكريا
  • تم على محور خيرسون إحباط 5 محاولات إنزال للعدو على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وخسر الجيش الأوكراني هناك حوالي 130 فردا بين قتيل وجريح
  • اعتراض صاروخين من نظام HIMARS وتدمير 23 طائرة بدون طيار أوكرانية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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