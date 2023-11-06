الدفاع الروسية: تحييد 860 جنديا أوكرانيا خلال يوم
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني على أبرز محاور القتال بلغت نحو 860 فردا خلال اليوم الماضي.
أفادت بذلك البيانات التي تضمنها التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز تفاصيله:
- صد 6 هجمات للعدو على محولر كوبيانسك، بلغت خسائر القوات الأوكرانية هناك ما يصل إلى 135 عسكريا
- خسر العدو على محور كراسني ليمان نحو 100 عسكري
- صد هجومين على محور دونيتسك، والخسائر الأوكرانية هناك وصلت إلى 220 جنديا
- خسرت القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك نحو 115 عسكريا بين قتيل وجريح
- صد هجوم في منطقة قرية رابوتينو على محور زابوروجيه، وبلغ مجموع خسائر العدو هناك نحو 160 عسكريا
- تم على محور خيرسون إحباط 5 محاولات إنزال للعدو على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وخسر الجيش الأوكراني هناك حوالي 130 فردا بين قتيل وجريح
- اعتراض صاروخين من نظام HIMARS وتدمير 23 طائرة بدون طيار أوكرانية
المصدر: وزارة الدفاع الروسية