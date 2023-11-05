سلطات بريطانيا ستعزز مكافحتها لانتشار خيام المشردين في الأماكن العامة

قالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، إنها تعتزم تقديم اقتراح إلى مجلس الوزراء لتعزيز مكافحة استخدام الخيام من قبل المشردين في الأماكن العامة.

وكتبت برافرمان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي X: "من أريد إيقافه، وما تريده منا الأغلبية الملتزمة بالقانون، هم أولئك الذين يسببون الإزعاج والقيود للآخرين من خلال التخييم في الأماكن العامة".

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ولم تقدم الوزيرة أية تفاصيل محددة عن اقتراحها، وفقط شددت على أن السلطات ستدعم دائما الذين ليس لديهم منزل حقا. وخلال ذلك أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة لا يمكن أن تسمح بأن "تعج شوارعنا بصفوف من الخيام التي يسكنها أشخاص، كثيرون منهم جاءوا من الخارج ويعتبرون العيش في الشارع كنمط حياة لهم".

وفي وقت سابق، ذكر تقرير صادر عن مؤسسة Joseph Rowntree Foundation الخيرية لمكافحة الفقر (JRF) أن أكثر من مليون طفل في بريطانيا عانوا من الفقر في عام 2022 وسط ارتفاع قياسي في تكلفة المعيشة في البلاد.

ووفقا لمعطيات مؤسسة Buttle UK، يعيش حوالي 120 ألف طفل في بريطانيا تحت خط الفقر، وهو أعلى بكثير من الأرقام المماثلة في السنوات السابقة.

المصدر: نوفوستي