الخارجية الروسية: بخلاف العام الماضي تلقينا دعوة لحضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

قال نائب وزير خارجية روسيا ألكسندر غروشكو، إن موسكو تلقت دعوة لحضور اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مقدونيا الشمالية.

وأشار غروشكو إلى أن روسيا، تخطط للمشاركة في هذه الفعالية على المستوى الوزاري.

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وأضاف غروشكو، في حديث لمراسل "نوفوستي" على هامش المنتدى الاقتصادي الأوراسي: "لقد تلقينا دعوة. ونعتزم المشاركة على المستوى الوزاري، وهذا اجتماع وزاري".

وفي وقت سابق، ذكرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء الـ57 في المنظمة سيعقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2023 في عاصمة مقدونيا الشمالية. وسيتم عقده بدعوة من الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني.

وفي العام الماضي، رفضت بولندا، التي كانت تتولى آنذاك رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، السماح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة، والذي انعقد في أوائل ديسمبر في مدينة لودز. وقال لافروف، في تعليقه على تطور الوضع في المنظمة في ذلك الوقت، إن الغرب كان يحفر خطوط التقسيم بشكل متعمد، في محاولة لدفن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

المصدر: نوفوستي