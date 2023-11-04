مسؤول أمريكي: خطاب نصر الله ليس دليلا على نيته فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل

أكد مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض أن السلطات الأمريكية لا تعتبر خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله دليلا على فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل.

وقال المسؤول: "بالنسبة لخطاب نصر الله، أعتقد أنه كان في الأساس ما توقعناه. ولا أعتقد أنه كان دليلا على فتح جبهة شمالية ضد إسرائيل أو أي شيء من هذا القبيل".

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وأضاف: "من الواضح أن هناك توترا على الحدود الشمالية لإسرائيل. وهو توتر منذ بداية الأزمة. وأعتقد أنه سيستمر. لكننا نود تجنب تصعيد الوضع على الحدود الشمالية".

وأكد أن السلطات الأمريكية تبحث هذا الموضوع مع زملائها الإسرائيليين.

ألقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء يوم الجمعة خطابا أكد فيه أن "جبهة لبنان هي جبهة تضامن مع غزة تتطور وفق تطور الأحداث وسلوك العدو في غزة، وكل الخيارات مفتوحة على جبهتنا ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات".

المصدر: نوفوستي