الدفاع الروسية: تدمير 10 طائرات حربية أوكرانية وتحييد 5.4 ألف عسكري خلال أسبوع

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن مقاتلاتها والدفاعات الجوية دمرت 10 طائرة حربية ومروحية أوكرانية خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني نحو 5435 جنديا.

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جاء ذلك في التقرير الأسبوعي للدفاع الروسية حيث أوضحت أنه تم تدمير 5 طائرات "ميغ-"29، و3 طائرات "سو-27"، وطائرة هجومية "سو-25"، وطائرة تدريب قتالية من "إل"، إضافة إلى مروحية "مي-8"

وأضاف التقرير أنه تم اعتراض 4 صواريخ تكتيكية عملياتية من طراز ATACMS و3 قنابل موجهة من طراز JDAM و3 صواريخ مضادة للرادار من طراز HARM و51 صاروخا من نظام HIMARS و274 طائرة بدون طيار، خلال أسبوع.

وذكر التقرير أنه في في الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، نفذت القوات الروسية 15 ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة، استهدفت مستودعات للصواريخ والمدفعية ومواقع لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية، فضلا عن نقاط انتشار مؤقت للعسكريين الأوكرانيين والقوميين والمرتزقة الأجانب.

وأضاف أنه نتيجة هذه الضربات، تم تدمير حظائر لتحضير الطائرات الأوكرانية للتحليق، ومواقع لإنتاج الطائرات بدون طيار والقوارب المسيرة، والقضاء على مجموعات من المدربين والمرتزقة الأجانب.

وفي ما يلي أبرز تفاصيل حصاد الأسبوع في محاور القتال الأساسية:

محور كوبيانسك – استولت القوات الروسية على خطوط ومواقع أكثر ملائمة وصدت 24 هجوما مضادا للعدو، الذي شملت خسائره أكثر من 755 عسكريا و7 دبابات و8 مدرعات أخرى و16 قطعة من المدفعية الميدانية وراجمتين للصواريخ

محور كراسني ليمان - صد 20 هجوما أوكرانيا وتضمنت خسائر العدو أكثر من 920 عسكريا و3 دبابات و14 مدرعة مدرعة وخمسة مدافع.

محور دونيتسك - صد 6 هجمات وخسر العدو أكثر من 1340 عسكريا و7 دبابات و22 مدرعة و19 قطعة من المدفعية الميدانية و4 راجمات صواريخ

محور جنوب دونيتسك - صد 4 هجمات وشمات خسائر العدو أكثر من 1110 عسكريين و7 دبابات و11 مدرعة و9 قطع للمدفعية الميدانية وراجمة صواريخ

محور زابوروجيه - صد 8 هجمات في منطقة بلدتي فيربوفويه ورابوتينو، وخسر العدو أكثر من 760 عسكريا و4 دبابات و26 مدرعة و14 قطعة من المدفعية الميدانية وراجمة صواريخ

محور خيرسون - إحباط محاولات العدو للإنزال والحصول على موطئ قدم على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر، وشملت الخسائر الأوكرانية ما يصل إلى 550 عسكريا بين قتيل وجريح، و11 مدفعا.

وخلال أسبوع، استسلم 28 جنديا أوكرانيا طوعا للقوات الروسية

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، 525 طائرة، 254 مروحية، و8586 طائرة بدون طيار، 441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و13135 دبابة ومدرعة أخرى، و1177 راجمة صواريخ، و6967 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و14923 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية