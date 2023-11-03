لجنة حماية الصحفيين: التصعيد الأخير بين إسرائيل وحماس هو أكثر فترة دموية بالنسبة للصحفيين

أعلنت لجنة حماية الصحفيين أن الحرب بين إسرائيل و"حماس" أصبحت الفترة الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين الذين يغطون الصراعات في المناطق الساخنة.

وأشارت المنظمة إلى أنه حتى 2 نوفمبر، قُتل ما لا يقل عن 36 صحفيا وإعلاميا منذ بدء تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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وأعلنت "لجنة حماية الصحافيين" يوم الاثنين الفائت أن عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر، وصل إلى ما لا يقل عن 31 صحافيا.

وذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن أكثر من 46 صحفيا قتلوا في عام 2023 في مختلف أرجاء العالم.

ودخلت الحرب يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيلا من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT