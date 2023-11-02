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الأمم المتحدة: أكثر من 46 صحفيا قتلوا في عام 2023

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الأمم المتحدة: أكثر من 46 صحفيا قتلوا في عام 2023
Sputnik
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قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن أكثر من 46 صحفيا قتلوا في عام 2023 في مختلف أرجاء العالم.

وأشار المفوض السامي إلى أنه تم خلال ذلك زج أكثر من 531 شخصا من الصحفيين في السجون، ويتزايد الإفلات من العقاب على هذه الجرائم.

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وأضاف المفوض السامي: "وحتى الآن هذا العام، قتل أكثر من 46 صحفيا بسبب عملهم ونشاطهم المهني، وتم سجن أكثر من 531 صحفيا، فيما عانى عدد لا يحصى من الآخرين من مضايقات وعنف لا يطاق".

وتابع تورك القول: "لا يجوز بتاتا أن تبقى مثل هذه الجرائم بدون عقاب. هذه الهجمات على الصحفيين غير مقبولة بتاتا".

المصدر: نوفوستي

 

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