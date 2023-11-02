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خبير ياباني يتوقع زلزالا قويا يضرب تركيا

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خبير ياباني يتوقع زلزالا قويا يضرب تركيا
Globallookpress Boris Roessler/dpa
آثار الزلزال في أنطاكيا بجنوب تركيا (صورة من الأرشيف)
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قال الخبير الياباني يوشينوري موريواكي إن منطقة بحر مرمرة في تركيا ستواجه زلزالا قويا، محذرا من أن عدد الضحايا قد يكون أكبر بكثير من الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير.

وذكرت قناة TV100 التركية أن الخبير الياباني المقيم في تركيا شارك في ندوة بمدينة أديامان، ونقلت عنه قوله، إن منطقة بحر مرمرة ستشهد زلزالا بقوة قد تصل إلى 7.9 درجة بمقياس ريختر أو أكبر.

وقال موريواكي: "إذا كانت التربة سيئة، فإنه منذ عام 2000 من الضروري أن ننظر ما إذا كان هناك تصريح لبناء العمارة أم لا. وللأسف هناك كثير من المباني غير المرخص لها في تركيا".

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واعتبر الخبير أن زلازلا قد يحدث في بينكل وبدليس وموش في شرق البلاد ومنطقة مرمرة وإزمير في غربها.

وتابع موريواكي قائلا: "على كل حال، تركيا واليابان تشبهان بعضهما البعض، فإن الزلزال قد يحدث في أي مكان. والزلازل قد تستمر. وعلينا أن نكون مستعدين لذلك دائما".

واعتبر أن عدد الضحايا جراء الزلزال الجديد قد يكون أكبر بضعفين أو ثلاثة مما كان بنتيجة الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا في فبراير الماضي.

يذكر أن مناط جنوب تركيا وشمال سوريا شهدت في فبراير الماضي زلزالين مدمرين قوة 7.7 و7.6 درجة بمقياس ريختر. وبلغ عدد ضحايا الزلزالين نحو 60 ألف شخص، بينما تجاوز عدد الجرحى الـ 120 ألفا.

المصدر: نوفوستي

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