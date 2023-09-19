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1.66 طن من المتفجرات.. تركيا تهدم 9 مبان ضخمة (فيديو)

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1.66 طن من المتفجرات.. تركيا تهدم 9 مبان ضخمة (فيديو)
تركيا تهدم 9 مباني ضخمة
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دمرت السلطات التركية 9 مبان مكونة من 15 طابقا في وقت واحد بولاية ملاطيا، تضررت خلال زلزال كهرمان مرعش في فبراير الماضي.

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وبحسب وسائل إعلام تركية، تم استخدام طن و660 كيلوغراما من المتفجرات لهدم المباني التسعة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار المباني التسعة في ثوان معدودة بعد التفجير.

وضرب زلزال جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 درجات في 6 فبراير الماضي، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات.

ثم تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في البلدين، فضلا عن دمار مادي هائل.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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