1.66 طن من المتفجرات.. تركيا تهدم 9 مبان ضخمة (فيديو)

دمرت السلطات التركية 9 مبان مكونة من 15 طابقا في وقت واحد بولاية ملاطيا، تضررت خلال زلزال كهرمان مرعش في فبراير الماضي.

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وبحسب وسائل إعلام تركية، تم استخدام طن و660 كيلوغراما من المتفجرات لهدم المباني التسعة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار المباني التسعة في ثوان معدودة بعد التفجير.

وضرب زلزال جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 درجات في 6 فبراير الماضي، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات.

ثم تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في البلدين، فضلا عن دمار مادي هائل.

Dün! Türkiye'de belki de bir ilk...



Depremde ağır hasar gören 15 Katlı 9 Bina ve toplam 540 dairelik Yeşilevler Sitesi Eş Zamanlı Patlayıcı Kullanılarak Yıkıldı...



Yer: Malatya pic.twitter.com/x5TsHoCi0H — Hikmet Geçkil (@HikmetGeckil) September 16, 2023

المصدر: وسائل إعلام تركية