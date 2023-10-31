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الأمن الروسي يعتقل منسق محاولة اغتيال نائب أوكراني سابق

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الأمن الروسي يعتقل منسق محاولة اغتيال نائب أوكراني سابق
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أعلن الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال أحد سكان مدينة يالطا في جمهورية القرم، راقب عضو البرلمان الأوكراني السابق أوليغ تساريوف بتوجيه من استخبارات كييف التي حاولت اغتياله مؤخرا.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "خلص التحقيق إلى أن منسق محاولة اغتيال تساريوف، هو مواطن روسي عمره 46 عاما مقيم في يالطا، نفذ تعليمات استخبارات كييف بمراقبة تساريوف، وقام بتجهيز مخبأ للأسلحة في يالطا، استخدمت لاحقا في محاولة الاغتيال. وتم اعتقال منسق العملية، واعترف بتعاونه مع الأجهزة الأوكرانية في هذه الجريمة".

كما أشار الأمن الفيدرالي الروسي إلى أنه يواصل البحث عن منفذ محاولة الاغتيال، ومن ساعدوا الأمن الأوكراني في ذلك.

يشار إلى أن تساريوف يخضع للعناية المركزة منذ محاولة اغتياله في الـ27 من الشهر الجاري.

المصدر: تاس

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