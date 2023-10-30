"القسام" تنشر رسالة مسجلة بالصوت والصورة من أسيرات إسرائيليات لنتنياهو وحكومته (فيديو)

نشرت كتائب "القسام" مقطع فيديو يحتوي على رسالة وجهها عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها للحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها رئيس الوزراء بنامين نتنياهو.

وقالت الأسيرة في مقطع الفيديو:"نحن محتجزون لدى حماس لمدة 23 يوما، 23 يومًا، وعقد أمس مؤتمر صحفي مع أهالي المختطفين، نحن نعلم أنه كان من المفترض أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وكان من المفترض أن تطلقوا سراحنا جميعا، ووعدتم بإطلاق سراحنا جميعا، وبدلا من ذلك نحن نسافر بشكل افتراضي، موقفك السياسي والأمني والعسكري والسياسي بسبب هذا الأمر الذي فعلته من أجلي؟، أكتوبر، لأنه لم يكن هناك جيش هناك، ولم يأت أحد. لم يعتني بنا أحد، ونحن مواطنون أبرياء، مواطنون ندفع الضرائب لدولة إسرائيل. هم في نقطة منخفضة في ظروف غير مواتية. ستقتلنا، ستقتل، تريد أن تقتلنا جميعاً. تريد أن تتبنى لقتلنا جميعا. لم تكن هناك مذبحة كافية ولم يقتل ما يكفي من المدنيين الإسرائيليين، أطلقوا سراحنا، أطلقوا سراحنا الآن. أطلقوا سراح مواطنيهم لتحرير السجناء. لقد حررتنا، حررتنا، حررتنا جميعًا. دعونا، دعونا نعود إلى عائلاتنا الآن الآن".

المصدر: RT