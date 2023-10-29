وانغ يي: الطريق إلى قمة بايدن شي لن يكون سلسا

صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي بأن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على تنظيم لقاء لزعيمي البلدين، وأن "الطريق إلى قمتهما في مدينة سان فرانسيسكو لن يكون سلسا".

إقرأ المزيد

وقال وانغ يي في أعقاب محادثاته مع القيادة الأمريكية في واشنطن: "يأمل كلا الطرفين أن تستقر العلاقات الصينية الأمريكية وتتحسن بأسرع وقت ممكن".

وأضاف أن "الطرفين اتفقان على بذل جهود مشتركة لعقد لقاء بين الزعيمين في مدينة سان فرانسيسكو"، وأن "الطريق إلى هناك لن يكون سلسا ولا يمكن الاعتماد في هذه المسألة على "القيادة الذاتية".

وقام وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بزيارة إلى الولايات المتحدة في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري بناء على دعوة من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن بشكل كبير أثناء رئاسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي بدأ "حربا تجارية" مع الصين.

وحدث تدهور آخر في العلاقات في أغسطس 2022 بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وأدانت الصين زيارة بيلوسي باعتبارها دعما للانفصالية التايوانية.

كما تتهم بكين واشنطن بمحاولات خبيثة لقمع شركات التكنولوجيا الصينية، وإساءة استخدام ضوابط التصدير.



المصدر: نوفوستي