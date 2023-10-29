بوتين يهنئ أردوغان بمئوية قيام الجمهورية التركية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم بالذكرى المئوية لقيام الجمهورية التركية، مشيدا بهيبة تركيا على الساحة الدولية.

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وجاء في برقية التهنئة: "فخامة الرئيس المحترم والصديق العزيز، أرجو أن تتقبلوا تهاني القلبية بالذكرى المئوية لإعلان الجمهورية التركية. لقد ذلّلت بلادكم على مدى قرن الكثير من التحديات وحققت نجاحات مشهودة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. تركيا تحظى عن جدارة بهيبة رفيعة على الساحة الدولية، والعلاقات الروسية التركية تتطور بروح الصداقة وحسن الجوار، وهذا ما أكده بالكامل اجتماعنا الأخير في سوتشي".

كما عبر بوتين عن ثقته بأن التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والتنفيذ التدريجي للمشاريع الكبرى المشتركة يأتي بثماره، مشيرا إلى أن روسيا وتركيا تنسقان بنجاح جهودهما لحل القضايا المطروحة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، "وستواصلان تعزيز كافة الروابط لبناء نظام عالمي أكثر عدلا".

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق أن بلاده تحتاج إلى دستور جديد يكون مفتاحا للتنمية المقبلة في البلاد.

كما دعا كافة القوى السياسية إلى المشاركة الفعالة في وضع مسودة الدستور الجديد، مؤكدا أن الدستور التركي الحالي تم إقراره عام 1982، ولا يتفق مع تحديات العصر الحديث بالرغم من إدخال عدد من التعديلات عليه.

المصدر: نوفوستي