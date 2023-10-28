الشرطة الأمريكية: المشتبه به في حادث إطلاق النار في ولاية مين كان يعاني من اختلال عقلي

أكد رئيس إدارة السلامة العامة بولاية مين الأمريكية، مايكل ساشاك، أن المشتبه به في حادث إطلاق النار في الولاية، روبرت كارد، كان يعاني من مشاكل عقلية.

وقال ساشاك: "إذا تحدثنا عن الدافع [لارتكاب الجريمة]، فمن الواضح أن هناك جانبا من جوانب الصحة العقلية".

وأضاف ساشاك أن المعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام بأن كارد "سمع أصواتا في رأسه" وكان مولعا بنظريات المؤامرة ليست دقيقة.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمنية لقناة "إن بي سي 10 بوسطن" الأمريكية بأن الشرطة عثرت على المشتبه به في حادث إطلاق النار بولاية مين الأمريكية ميتا.

وأكدت مصادر في الشرطة المحلية العثور على جثة المدعو روبرت كارد، الذي استمر البحث عنه منذ يوم الأربعاء، في أعقاب عدة حوادث متفرقة لإطلاق النار في مدينة ليوستون في ولاية مين.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن وفاة المشتبه به.

وخلفت حوادث إطلاق النار في ليوستون 18 قتيلا و13 جريحا، وفقا للحصيلة الرسمية المحدثة، بينما كانت التقارير الإعلامية الأولية تتحدث عن 22 قتيلا وعشرات الجرحى.

ويشار إلى أن مطلق النار روبرت كارد البالغ 40 عاما، هو عسكري سابق، ومدرب رماية بالأسلحة النارية، وكان يعاني من اضطرابات نفسية منذ فترة.

وتحدثت عائلته عن تدهور حالته النفسية في الفترة الأخيرة.

وأثناء تفتيش منزله عثرت الشرطة على رسالة موجهة إلى ابنه، تشبه رسائل الانتحار.

المصدر: تاس