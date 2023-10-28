مقتل 16 شخصا وفقدان 31 آخرين جراء انفجار غاز بمنجم في كازاخستان

أعلن المكتب الصحفي لشركة "أرسيلورميتال تيريرتاو" بكازاخستان ارتفاع عدد القتلى نتيجة الحادث الذي وقع بمنجم كوستينكو في كاراغاندا إلى 16 شخصا، وأن البحث مستمر عن 31 آخرين.

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وأعلنت وسائل إعلام محلية مصرع 11 شخصا ونقل 18 آخرين إلى المستشفيات.

وأفاد المكتب الصحفي لشركة "أرسيلورميتال تيريرتاو" بأن 252 شخصا كانوا في المنجم لحظة الحادث الذي يعود سببه وفقا معلومات أولية إلى انفجار غاز الميثان.

المصدر: تاس