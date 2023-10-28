 
مباشر
عاجل
القناة 13 العبرية: الجيش الإسرائيلي لا يزال داخل أراضي قطاع غزة ولم ينسحب منها

مقتل 16 شخصا وفقدان 31 آخرين جراء انفجار غاز بمنجم في كازاخستان

أخبار العالم

مقتل 16 شخصا وفقدان 31 آخرين جراء انفجار غاز بمنجم في كازاخستان
Sputnik
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wbb7

أعلن المكتب الصحفي لشركة "أرسيلورميتال تيريرتاو" بكازاخستان ارتفاع عدد القتلى نتيجة الحادث الذي وقع بمنجم كوستينكو في كاراغاندا إلى 16 شخصا، وأن البحث مستمر عن 31 آخرين.

إقرأ المزيد
الروس يبتكرون جهازا يساعد في تسريب الغاز القابل للاشتعال من المناجم
الروس يبتكرون جهازا يساعد في تسريب الغاز القابل للاشتعال من المناجم

وأعلنت وسائل إعلام محلية مصرع 11 شخصا ونقل 18 آخرين إلى المستشفيات.

وأفاد المكتب الصحفي لشركة "أرسيلورميتال تيريرتاو" بأن 252 شخصا كانوا في المنجم لحظة الحادث الذي يعود سببه وفقا معلومات أولية إلى انفجار غاز الميثان.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا