أكد رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، أن ساسة الغرب لا يجرؤن على الإقرار باستحالة انتصار أوكرانيا، رغم كافة المؤشرات على الأرض التي تؤكد حتمية خسارة كييف.

وأضاف أوربان: "من الواضح تماما أن الأوكرانيين لن ينتصروا على الجبهة. كل الخبراء العسكريون يتحدثون عن ذلك، لكن السياسيين الغربين لا يجرؤون على القول إنهم اختاروا استراتيجية سيئة".

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وتابع: "في بداية النزاع أوضح الغرب لكييف رؤيته لتطور الأحداث: تقاتلون، وتسفكون الدماء.. ونحن نقدم لكم المال والدعم العسكري".

وأضاف: "بدا انتصار القوات الأوكرانية للسياسيين الأوروبيين بمثابة سيناريو واقعي.. لكن يبدو الآن أن النصر العسكري بعيد المنال".

وشدد أوربان على أن "الروس لن يخسروا على الجبهة، ولا يمكن الحديث عن إزاحة الرئيس الروسي في إطارة مخطط واستراتيجية الغرب".

وأكد أوربان في تصريحات سابقة، أن استراتيجية هنغاريا في الحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا تصب في مصلحة أوروبا بأسرها، مشيدا بالحفاظ على العلاقات مع موسكو.

وأكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو في وقت سابق، أنه لتحقيق مستقبل أفضل لأوروبا، يجب إرساء تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية واستئناف الحوار العقلاني مع روسيا بعيدا عن الأيديولوجية.

المصدر: نوفوستي