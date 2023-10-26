بلومبرغ: الصين لن تشارك في اللقاء حول "معادلة السلام" الأوكرانية

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن الصين لن تشارك في اللقاء حول "معادلة السلام" الأوكرانية الذي سيعقد في مالطا في أكتوبر الجاري.

وقالت المصادر، إن اللقاء ستشارك فيه دول مجموعة السبع وقطر وجنوب إفريقيا والهند وتركيا. كما من المتوقع أن تشارك فيه بعض الدول مثل البرازيل وتشيلي عبر الفيديو.

وكان مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد تحدث عن مشاركة أكثر من 50 دولة في اللقاء.

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ورجحت الوكالة أن يشكل غياب الصين عن الاجتماع خيبة أمل لزيلينسكي الذي يسعى لحشد التأييد الدولي لمقترحاته المدرجة على ما يسمى بـ "معادلة السلام".

وكانت "المعادلة" قد نوقشت خلال الاجتماع في كوبنهاغن في يونيو الماضي وفي جدة بالسعودية في وقت لاحق.

واعتبرت روسيا "معادلة" زيلينسكي للسلام "منفصلة عن الواقع" وغير قابلة للتحقيق.

المصدر: بلومبرغ