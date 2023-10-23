قصف مدفعي إسرائيلي يطال بلدات في جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية أطراف بلدات طلوسة ومركبا وبني حيان جنوبي لبنان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع على أطراف بلدة مركبا، وأطراف بلدة حولا (القطاع الأوسط).

وقالت المصادر ذاتها إن ‏مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت صاروخين نحو مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الجيش الإسرائيلي استهدف خلية من المسلحين في جنوب لبنان ودمر منصة إطلاق صواريخ مضادة للدروع.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا أخرى لـ"حزب الله" منها مجمع ونقطة مراقبة.

وأعلن حزب الله في وقت لاحق أن أحد مقاتليه لقي مصرعه دون إعطاء تفاصيل.

المصدر: وكالات