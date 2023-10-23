نائبة ألمانية تنوي إنشاء حزب جديد يدعو لرفع العقوبات عن روسيا وتسوية النزاع الأوكراني

انسحبت النائبة الألمانية سارة فاغنكنيخت التي تنتقد مشاركة ألمانيا في الإمدادات العسكرية لأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا، من حزب "اليسار" وتنوي إنشاء حزبها الخاص.

إقرأ المزيد

وقالت فاغنكنيخت في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "نعيش في أوقات الأزمات العالمية. وهناك المزيد من الصراعات والحروب التي تنطوي على احتمال خطير للتصعيد. وفي هذه الأوقات بالذات، ربما تكون لدى ألمانيا واحدة من أسوأ الحكومات في تاريخها التي تتصرف دون خطة، وهي قصيرة النظر، وفي بعض الأحيان غير كفؤة على الإطلاق".

وأضافت أن سبب تأسيس الحركة السياسية الجديدة يعود إلى الفهم أن منهج الحكومة الذي يجبر الناخبين كاحتجاج على الإدلاء بأصواتهم لصالح الحزب اليميني "البديل من أجل ألمانيا، لا يمكن أن يستمر

.

وتابعت: "علينا العودة إلى سياسة العقلانية. ويخص ذلك بالدرجة الأولى بالسياسة الاقتصادية. إن ألمانيا فقيرة بالمواد الخام، لكنها غنية بالصادرات. ويعتمد جزء كبير من رفاهيتنا على القيمة المضافة الصناعية العالية. لكن من خلال العقوبات الاقتصادية، عزلنا أنفسنا عن مصادر الطاقة الرخيصة دون وجود بدائل قابلة للتطبيق".

هذا وانتقدت السياسة سعي الحكومة الألمانية الحالية للانضمام إلى واحدة من الكتل الجيوسياسية الناشئة، وكذلك السياسة الخارجية "التي تهدد بأصابع الاتهام"، مما أدى إلى عزلتها.

وأوضحت: "إن حقيقة أن الحكومة الحالية قد أدارت ظهرها بشكل شبه كامل للتقليد المهم لسياسة الانفراج التي ساعدت في إعادة توحيد ألمانيا لإعادة توحيدها، وهذا خطأ كبير".

وشددت على أن الحكومة الألمانية لم تعد تهدف بعد إلى الوساطة والدبلوماسية والمراعاة المتبادلة للمصالح، مردفة: "بدلا من ذلك تعتمد على الطرق العسكرية في عدد متزايد من الصراعات في جميع أنحاء العالم. لكن هذه الصراعات لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية، ويخص ذلك كلا من أوكرانيا والشرق الأوسط".

هذا وعبرت عن اعتقادها أن ألمانيا تحتاج إلى حزب يدعو باستمرار إلى الدبلوماسية وحل الصراعات على طاولة المفاوضات ويتخلى عن الفكرة الحالية القائلة بأن "الصراع العسكري يمكن حله بإمدادات متزايدة باستمرار من الأسلحة".

واحتلت فاغنكنيخت العام الجاري عدة مرات على التوالي المركز الثالث في تصنيف السياسيين الأكثر شعبية في ألمانيا. ونظمت السياسية مسيرة كبيرة في برلين في 25 فبراير الماضي للمطالبة بهدنة في أوكرانيا وضد تصعيد الصراع بسبب إمدادات الأسلحة الغربية. وقالت في مارس الماضي إنها لن تترشح بعد الآن عن حزب "اليسار".

المصدر: نوفوستي