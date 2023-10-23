شرطة إسبانيا تصادر مجوهرات ذهبية بقيمة 60 مليون يورو تم تهريبها من أوكرانيا

صادرت الشرطة الوطنية الإسبانية في مدريد 11 قطعة ذهبية بقيمة أكثر من 60 مليون يورو تتعلق بالتراث التاريخي لأوكرانيا.

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وجاء في بيان صحفي لهيئة الأمن الإسبانية أن عملية المصادرة تمت بالتعاون مع هيئة الأمن الأوكرانية. وأضاف البيان أنه تم احتجاز 5 أشخاص يحمل 3 منهم الجنسية الإسبانية واثنان آخران – الجنسية الأوكرانية، متابعا أنه تم القضاء على "شبكة إجرامية قامت بتهريب التراث الثقافي من أوكرانيا".

وأوضح أنه تمت أثناء العملية مصادرة مجوهرات "ذات قيمة تاريخية واقتصادية كبيرة" تمت سرقتها وتهريبها من أوكرانيا لبيعها في مدريد. وكانت المجوهرات الذهبية مزودة بوثائق بلغات مختلفة من أجل "التأكيد على انتمائها إلى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية".

المصدر: تاس