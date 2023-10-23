السفير الروسي لدى لبنان يحذر من مخاطر محتملة على الروس

صرح السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف من أن التدهور المحتمل للوضع في لبنان في ضوء القصف الإسرائيلي لمواقع حزب الله في البلاد سيخلق مخاطر لأكثر من 3.2 ألف روسي متواجد هناك.

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وقال روداكوف في بث قناة "روسيا 24": "هناك 3247 روسيا مسجلا لدى القسم القنصلي بالسفارة الروسية. وفي الواقع، يعد عددهم (في البلاد) أكبر بكثير. وبالطبع فإن مواطنينا مثل اللبنانيين العاديين، قلقون مما يحدث. وبالطبع لا يمكننا القول إنه لن يكون هناك سيناريو سلبي. وفي هذه الحالة توجد هناك مخاطر معينة بالنسبة لمواطنينا".

وأشار الدبلوماسي إلى أن الروس المقيمين في لبنان والقلقين من أمنهم يمكنهم "مغادرة لبنان بحرية من خلال رحلة تجارية".

وأطلقت حركة حماس، في 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة. كما أعلنت إسرائيل عن فرض حصار كامل على قطاع غزة: حيث تم تعليق إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والأدوية والوقود.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4475 قتيلا وأكثر من 14000 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: نوفوستي