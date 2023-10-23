الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لعدد قتلاه وأسراه لدى "حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن حصيلة جديدة لعدد قتلاه بالإضافة إلى عدد الأسرى لدى "حماس" منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في تصريح لوسائل الإعلام: "فيما يتعلق بالقتلى والمختطفين - قدمنا إخطارات إلى 308 عائلة من الجيش الإسرائيلي و222 مختطفا".

وذكر أنه "يتم تحديث عدد المختطفين وسط استمرار جمع المعلومات الاستخباراتية"، مضيفا: "نحن على اتصال بجميع عائلات المفقودين من خلال ضباط جيش الدفاع".

يتبع..