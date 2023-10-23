الولايات المتحدة.. أعمال عنف تستهدف المظاهرات المؤيدة لفلسطين (فيديوهات)

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن عددا من التظاهرات المؤيدة لفلسطين شهدت أعمال عنف، في الوقت الذي اجتاحت فيه المظاهرات كافة أنحاء البلاد.

وحسب الصحيفة الأمريكية تم اعتقال ما يقرب من 20 متظاهرا في مدينة نيويورك خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل يوم السبت في بروكلين، فيما شابت المسيرات في إلينوي ومينيسوتا وأوريغون أعمال عنف خلال نهاية الأسبوع، وفقا للسلطات في تلك الولايات.

وقالت شرطة لينكولنوود إنه خلال حدث مؤيد لإسرائيل في سكوكي بولاية إلينوي، حضر حوالي 200 متظاهر مؤيد للفلسطينيين، وعند عبورهم الشارع أمام أحد المراكز التجارية، قام رجل بإخراج سلاحه وأطلق النار في الهواء.

وفي نفس الاحتجاج، صدمت سيارة شخصا ومن ثم فر السائق إلى جهة مجهولة.

Skokie, IL. People are losing their damn minds. pic.twitter.com/8P2NZVtXrw — Ian Miles Cheong (@stillgray) October 23, 2023

كما تم رش الفلفل على ما لا يقل عن 15 متظاهرا مؤيدا لفلسطين، حسبما قال متحدث باسم شبكة المجتمع الفلسطيني الأمريكية في شيكاغو.

وفي مينيابوليس، زعم أن سائقا قاد سيارته وسط متظاهرين مؤيدين لفلسطين، بزعم أنهم كانوا يعرقلون حركة المرور، على الرغم من أن التجمع كان على جسر للمشاة في المدينة.

Minneapolis - Around 1:45 pm as pro-Palestine demonstrators held a 'die-in' at Lyndale/Hennepin, an alleged counter-protester drove into the crowd, possibly firing a a gun or firecracker while driving away.



Our drone footage paired w/ audio from on the ground shows the incident: pic.twitter.com/I3C4ll6UtH — UNICORN RIOT (@UR_Ninja) October 22, 2023

وفي اليوم السابق، على الساحل الغربي، ألقي القبض على رجل بعد أن قالت الشرطة إنه أطلق "كرة متناثرة" على المتظاهرين خلال مسيرة مؤيدة لفلسطين.

المصدر: "نيويورك بوست"