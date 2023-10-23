6 زعماء غربيين يتفقون على التنسيق المشترك لمنع اتساع الحرب ضد إسرائيل

أعلن قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وبريطانيا في بيان مشترك أنهم اتفقوا على مواصلة التنسيق لمنع توسع الصراع حول إسرائيل.

وجاء في البيان المشترك: "اتفق الزعماء على مواصلة التنسيق الدبلوماسي الوثيق، بما في ذلك مع الشركاء الرئيسيين في المنطقة، لمنع توسع الصراع، والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، والعمل نحو تسوية سياسية وسلام دائم".

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وتم اعتماد البيان عقب مفاوضات بين قادة الدول حول مسألة التصعيد حول إسرائيل.

وذكر البيان أن قادة البلاد دعوا أيضا إلى احترام القانون الإنساني الدولي في منطقة النزاع وحماية المدنيين.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4650 قتيلا وأكثر من 14245 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: نوفوستي