حميميم: المسيّرات الأمريكية انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 4 مرات خلال اليوم الأخير

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، أن ما يسمى بـ"التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا انتهك بروتوكولات تفادي التصادم 4 مرات خلال اليوم الأخير.

وقال كوليت: "تم تسجيل 4 حالات خرق لبروتوكولات تفادي التصادم من قبل "التحالف الدولي" خلال اليوم الأخير على خلفية رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

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وأضاف أنه في سماء مدينة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 10 انتهاكات للمجال الجوي السوري من قبل زوج مقاتلات "إف-16" وثلاثة أزاوج من مقاتلات "إف-15"، ومسيرتين من طراز MQ-1C.

وتعمل القوات الروسية على الأراضي السورية بناء على طلب دمشق بتدخل موسكو العسكري .

المصدر: RT