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القوات الروسية تقصف مستودعات ذخيرة للمسلحين في سوريا

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القوات الروسية تقصف مستودعات ذخيرة للمسلحين في سوريا
Gettyimages.ru
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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن القوات الجوية الروسية نفذت ثلاث غارات جوية على مخابئ للمسلحين ومستودعات ذخيرة في محافظة إدلب السورية.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت: "نفذت القوات الجوية الروسية ثلاث غارات جوية على ثلاثة أهداف للمجموعات المسلحة غير النظامية في قريتي دوير الأكراد وكبانة".

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وأضاف أنه نتيجة للهجوم، تم تدمير مخبأين تحت الأرض للمسلحين، ومستودع ذخيرة تحت الأرض.

وصرح كوليت، في وقت سابق بأن القوات الجوية الروسية نفذت 5 غارات جوية على مستودعات ومعسكرات تدريب للمسلحين في محافظة إدلب السورية.

وفي 5 أغسطس الماضي، دمر سلاح الجو الروسي مع نظيره السوري مقرا لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي بأحد أحياء مدينة إدلب في ضربة جوية.

المصدر: RT

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